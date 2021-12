Callejon: “Abbiamo voluto fare un regalo a Italiano per il compleanno. Vlahovic deve continuare con questa fame”

L’esterno della Fiorentina Josè Maria Callejon commenta così la vittoria per 4-0 ottenuta contro la Salernitana: “Siamo stati noi bravi a renderla facile, perché loro sono ultimi in classifica e poteva diventare difficile. Siamo in anticipo di 4 mesi rispetto all’anno scorso per i 30 punti, dobbiamo continuare così. Vlahovic? Lui è forte, deve avere la fame che ha, ha futuro tremendo davanti a lui, Lavora tanto dobbiamo approfittare del suo momento perché sta facendo bene”

E sul tecnico Italiano aggiunge: “Siamo contenti per Italiano, è per il suo compleanno. Ci sprona a fare bene ed ottiene il massimo anche dai giocatori in panchina. Siamo tutti molto contenti. Se ci offrirà una cena? Auguriamocelo, questa vittoria è per lui, per le nostre famiglie, per i tifosi che sempre ci sono stati e ci stanno accanto.