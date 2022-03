Callejon addio: Dall’Argentina arriva un nuovo esterno per la Fiorentina?

Per quanto riguarda gli esterni offensivi, la Fiorentina ha teoricamente in mano un’opzione per prolungare fino al giugno 2023 il contratto di José Callejon. Non sembra però esserci molta voglia di continuare a puntare sullo spagnolo che, nelle gerarchie interne alla squadra, è scivolato al quinto posto nel comparto come utilizzo in campo.

Viceversa, il club viola ha scelto Ikone durante il mercato invernale e c’è anche Sottil che, con tutta probabilità, non lascerà Firenze nel corso dell’estate.

Per rimpinguare la batteria di esterni, va presa in considerazione la voce di mercato arrivata dall’Argentina, relativa a Luca Orellano del Velez, che Burdisso ha visto all’opera nel match contro l’Argentinos Juniors.