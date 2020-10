Callejon “anche da portiere” è già il tuttofare: il destino alla Jorgensen dello spagnolo

“Se fosse per me Callejon lo metterei anche in porta”, con questa espressione Iachini ha lasciato intendere tutto il suo apprezzamento per l’esterno, appena arrivato e in attesa dell’esordio, forse già oggi contro lo Spezia. D’altronde l’intelligenza tattica dello spagnolo è proverbiale e il Napoli ne ha beneficiato per tanti anni, non solo in zona offensiva. Con la Fiorentina la sua posizione sarà un po’ tutta da scoprire perché per ora il 4-3-3 non è nei piani e Callejon potrebbe doversi adattare ad un ruolo non da classica ala. Dal punto di vista calcistico il QI dell’ex partenopeo è di quelli alti, tanto da far pensare a Jorgensen, anche lui ala offensiva ma con un’intelligenza in grado di fargli fare anche il terzino a fine carriera. Non sarà questo per ora il destino di Callejon ma non sorprenderebbe vederlo rendere bene anche in quella posizione o in un’altra, a seconda dell’esigenza del momento.

