Callejon ancora indietro fisicamente. Con lui out Prandelli pensa alla stessa soluzione adottata a Udine

L’ex Napoli Josè Maria Callejon ci sarà per la partita di domenica a San Siro contro il Milan, ma difficilmente partirà titolare. L’attaccante viola è ancora indietro fisicamente dopo la positività al Covid-19 che lo ha tenuto lontano dal campo da allenamento per diversi giorni. Senza di lui, Prandelli molto probabilmente opterà per la stessa soluzione offensiva adottata contro l’Udinese: un trequartista dietro alle due punte. Favoriti per i ruoli sono Bonaventura dietro a Ribery e Vlahovic (in ballottaggio con Cutrone). A riportarlo è Radio Bruno.

