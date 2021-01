Callejon: “Avevamo già fatto buone partite ma senza vincere, ora questa ce la godiamo perché è tanta roba”

Protagonista finalmente José Callejon che al media ufficiale della Fiorentina ha parlato così: “Una vittoria veramente sofferta ma anche meritata, alla fine quando uno lavora le vittorie arrivano. Abbiamo fatto buone prestazioni ma i risultati no arrivavano, siamo contenti per noi, per le nostre famiglie e i tifosi. Ci godiamo i 3 punti perché ce li meritiamo. Sono contento di aver dato una mano alla squadra per vincere. Questa vittoria per noi è tanta roba, è vita, domani mettiamo la testa alla prossima. La Coppa Italia? C’è poco tempo per godercela, ce la godiamo tutti a casa nostra, anche i tifosi ovviamente a cui speriamo abbia fatto piacere”.

