Callejon: “Dobbiamo imparare a gestire le partite e a cercare altri gol. Io da punta? Ci ho giocato poche volte ma mi adatto”

Arrivano le parole anche di Josè Callejon a Sky, alla prima da titolare oggi: “Dopo il pareggio contro lo Spezia dovevamo riprendere i tre punti, è stato importante per il gruppo, la società e i tifosi. Siamo felici e affrontiamo adesso la Coppa Italia, andiamo avanti. Tensione? Si sentiva un po’ perché dovevamo vincere, bisogna imparare a gestire le gare e ad andare in avanti anche in vantaggio, per cercare altri gol e chiudere la partita. Questo ci manca un po’. Come sto? Mi sto ritrovando piano piano, sto cercando la mia miglior forma. Ho bisogno di giocare e aggiungere minuti, da seconda punta ci ho giocato poche volte ma mi devo abituare al modulo, ai compagni e a conoscerli un po’ meglio. Da esterno con Ribery? Vediamo, oggi mi ha chiesto di giocare davanti e ho fatto del mio meglio. Voci su Iachini? Si sentono perché non è piacevole non vincere ma questo è il calcio”.

0 0 vote Article Rating