Callejon e Amrabat? Iachini non ci sente e non ha intenzione di ridisegnare la squadra. Pezzella attende solo la Fiorentina

Questa settimana ci porterà diretti a rivivere le emozioni del campionato. La Fiorentina affronterà sul campo neutro di Cesena, lo Spezia, neo promosso nella massima categoria. E lo farà avendo in rosa anche elementi che sono arrivati nelle fase finali del mercato come Barreca, Martinez Quarta e Callejon.

A proposito di Callejon, ma anche di Amrabat, che è sembrato snaturato nel ruolo di regista di centrocampo nelle prime apparizioni, Iachini non sembra intenzionato a cambiare le proprie impostazioni. Si riparte dal 3-5-2 (riportiamo la notizia da Lady Radio) con tutto ciò che questo comporta; in sostanza Callejon, che venga impiegato dall’inizio o a partita in corso, poco importa, dovrà farsi tutta la fascia destra pur essendo un interprete perfetto per l’attacco a tre. L’ex Verona invece dovrà ancora cercare di diventare un playmaker, limitando però il suo raggio d’azione e, almeno finora, anche tutta la sua efficacia.

In questo contesto aspettiamo ancora notizie da parte di Pezzella, nel senso che ancora non lo si è visto in campo in campionato a causa di un infortunio subito durante un’amichevole. Infortunio che sembrava di poco conto ma che gli ha già fatto saltare tre partite. E aspettiamo notizie sull’argentino anche fuori dal terreno di gioco; il suo contratto scadrà nel giugno 2022, ma senza rinnovo diventerà inevitabile la sua cessione la prossima estate. Però in questo caso ci sentiamo di poter sgomberare il campo da un dubbio: Pezzella attende la Fiorentina ed è disponibile a discutere di un prolungamento con la società. Ma la Fiorentina è veramente disponibile a farlo?