Callejon e un caos che, lui per primo, avrebbe voluto evitare: foto con lo staff del Napoli pubblicata contro la sua volontà

Una foto nel post partita di Callejon con lo staff del Napoli che non è passata inosservata agli occhi dei tifosi viola dopo la batosta di oggi. L’attaccante della Fiorentina si è recato nello spogliatoio dei partenopei dopo la partita per salutare le persone con cui ha lavorato per molti anni. Quando gli è stato chiesto di scattare la foto ricordo Callejon si è raccomandato di non pubblicarla. Lo scatto in questione però è stato condiviso sui social e poi rimosso dopo qualche ora. Il giocatore è il primo ad essere arrabbiato per la sconfitta di oggi e non usa i social proprio per evitare certi fraintendimenti. Ciò che è successo oggi va contro la sua volontà.

