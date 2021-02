Callejon e una volontà comune: Così si è arrivati alla sua permanenza. Ma gli estimatori c’erano…

Lo avevamo scritto ieri già nella tarda mattinata perché la situazione era divenuta chiara fin da subito, ovvero che Josè Callejon non avrebbe lasciato la Fiorentina e così è stato.

Non c’erano le condizioni affinché lo spagnolo potesse andar via da Firenze, nonostante che gli estimatori ci fossero (soprattutto Parma e Granada) e nonostante il fatto che in maglia viola stia faticando ad imporsi.

La volontà del giocatore e del club erano e restano chiare: continuare assieme fino al termine del campionato…e poi si vedrà. Intanto l’ex Napoli proverà a mettersi in mostra per conquistare uno spazio maggiore in campo.