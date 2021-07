Callejon e una volontà di…tornare da Sarri? L’eventuale richiesta della Fiorentina

Josè Maria Callejon sta lavorando bene al servizio della squadra e di Italiano, ma è richiesto dalla Lazio.

Secondo La Nazione, lo spagnolo tornerebbe volentieri con il proprio mentore Sarri, ma l’ostacolo riguarda la richiesta della Fiorentina.

I viola chiedono non meno di quattro milioni di euro. I biancocelesti non si spingono oltre la metà. Trattativa in stallo, ma se ne tornerà a parlare dalla prossima settimana.