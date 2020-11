Callejon è un’ombra che cammina. Vlahovic, Cutrone e Kouame rivalutano il Tanque Silva, Dertycia e Keirrison

Possibile che il furore agonistico della Fiorentina sia finito sulla Luna come il senno dell’Orlando Furioso? Ad oggi Prandelli-Astolfo non è ancora riuscito a recuperarlo, ma il campionato non aspetta.

Le prove di Vlahovic, Cutrone e Kouame rivalutano il Tanque Silva, Dertycia e Keirrison (ma loro non giocavano insieme). C’è altro da aggiungere?

Callejon – 4 – Tiene gelosamente nascosto ogni frammento della sua indubbia classe. Un’ombra che cammina.

Ribery – 4,5 – Non riesce più ad essere decisivo. Si fa parare dalla manona di Donnarumma l’unica occasione gol della gara (anche se forse era in fuorigioco).

