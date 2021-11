L’attaccante della Fiorentina Josè Maria Callejon ha parlato all’intervallo della partita con la Sampdoria: “Sono contento per il gol, era l’ora. Abbiamo reagito alla grande allo svantaggio, pareggiando subito e giocando come sappiamo. Ora riposiamo qualche minuto e poi torneremo in campo nella ripresa con fiducia”.