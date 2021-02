Callejon esce e Jovetic entra: Un’operazione affascinante per la Fiorentina dell’anno prossimo

Un’operazione di mercato affascinante quella che riguarderebbe la Fiorentina e che trova ampio spazio in Spagna in queste ore. Il club viola la prossima estate potrebbe lasciar andar via José Callejon in direzione Granada, squadra che lo ha cercato con insistenza nel corso dell’ultimo mercato invernale. Per lui, l’esperienza a Firenze sta andando avanti senza particolari soddisfazioni e con molta panchina, per cui le strade potrebbero dividersi tranquillamente al termine di questa stagione.

Contestualmente l’addio dell’ex Napoli potrebbe invece lasciar spazio al ritorno di Stevan Jovetic che è in scadenza di contratto con il Monaco. Al termine della sessione di gennaio era emerso anche il retroscena di un tentativo gigliato per arrivare al montenegrino. Un principio d’accordo potrebbe già esserci tra le parti. Quello di Jovetic sarebbe un ritorno visto che ha giocato nel capoluogo toscano dal 2008 al 2013 e le sue caratteristiche sarebbero maggiormente funzionali rispetto a quelle di un esterno offensivo da 4-3-3.