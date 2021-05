Callejon in cerca di riscatto con Gattuso e i presupposti per continuare alla Fiorentina ci sono tutti

Un altro giocatore che passerà sotto il vaglio di Rino Gattuso al ritorno in campo sarà Josè Maria Callejon. Dopo una stagione tra pochi alti e tanti bassi con la Fiorentina lo spagnolo ritroverà Gattuso che lo ha allenato a Napoli e con lui le cose potrebbero cambiare. Al momento nessun incontro in programma con la società viola, un contratto fino al 2022 e la voglia di riscattarsi a Firenze. Callejon difficilmente sarà disposto a fare un’altra stagione così e anche per questo il confronto con Gattuso, visti anche i rapporti, sarà chiaro e diretto. I presupposti per continuare insieme però ci sono tutti. Lo riporta il Corriere dello Sport