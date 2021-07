Callejon, la richiesta fatta dalla Fiorentina non convince la Lazio. I dettagli

Sulle pagine de La Nazione di oggi si tratta del futuro di Callejon. Il richiamo del suo ex allenatore Maurizio Sarri alla Lazio è sempre più forte, che lo vorrebbe in veste di vice Felipe Anderson. Lo spagnolo è il profilo indicato perché conosce a memoria le idee e il sistema di gioco del nuovo allenatore.

L’ostacolo resta la richiesta della Fiorentina, che per cedere Callejon e liberarsi del suo pesante ingaggio ha alzato la posta a 4 milioni. La Lazio però non vorrebbe andare oltre il milione e mezzo. I club torneranno a riparlarne nei prossimi giorni, ma se si dovesse concretizzare la cessione, il sostituto di Callejon alla Fiorentina potrebbe essere Candreva, attualmente in forza alla Sampdoria.