Callejon: “La squadra deve ancora crescere, ma possiamo fare bene. Il numero 7 di Ribery? Non ci ho nemmeno provato”

A Sky Sport ha parlato il nuovo acquisto della Fiorentina Jose Maria Callejon, che si è presentato pochi minuti fa alla stampa. Queste le sue parole all’emittente satellitare: “Mi piace molto la città, la società, questo è stato importante per la scelta della Fiorentina. Cercherò di fare il meglio in un modulo che non sono quello a cui sono abituato. Voglio fare bene e cominciare. Le sensazioni sono ogni giorni migliori. La società e la squadra devono crescere e fare un passo avanti. Lasciare Napoli è stato difficile, ma ora sono a Firenze e voglio fare bene. Speriamo di trovare un’intesa con Ribery come quella che avevo con Insigne. La maglia 7? Non ci ho nemmeno provato a rubarla a Franck. Ho preso la 77 che è molto bella”.

