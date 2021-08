Callejon, l’esterno puro di cui Italiano ha bisogno. Gli ostacoli da sormontare per la sua permanenza in viola

Non c’è ancora completa certezza su quello che potrà essere il futuro di Josè Maria Callejon.

Il giocatore spagnolo si è infortunato nel ritiro di Moena, e le voci di mercato su di lui proseguono imperterrite.

C’è assolutamente da sottolineare che il tecnico viola Vincenzo Italiano lo vorrebbe nella sua squadra. Le sue parole dopo l’ultima amichevole giocata dalla Fiorentina sono state chiare: “Voglio cinque esterni e Callejon conosce benissimo tutto quello che deve fare, può essere una freccia a disposizione”. Per l’allenatore il giocatore può rappresentare un valore aggiunto, una pedina da spendere a gara in corso, e soprattutto una valida alternativa nel suo vero ruolo, quello di esterno destro. Lo scorso anno è stato utilizzato spesso da seconda punta, e quasi mai schierato in un tridente d’attacco. Una risorsa sprecata? Forse si, ma di certo non cestinata.

Con Italiano Callejon ha seriamente la possibilità di riscattarsi e mostrare tutto quello che in un anno non gli è stato possibile. La fiducia riposta in lui è totale, e anche da subentrato con la sua esperienza e schierato nella posizione a lui più congeniale può risultare decisiva nelle gare più complicate.

Restano però due dettagli non da poco e su cui fare luce il prima possibile. Il primo riguarda l’alto ingaggio del giocatore, che potrebbe convincere la Fiorentina a cedere il giocatore al migliore offerente. Il secondo riguarda l’intenzione di Callejon stesso, che potrebbe decidere di trasferirsi altrove per giocare di più.

Entro poche settimane capiremo quale sarà il suo futuro, e di conseguenza se la Fiorentina dovrà a sua volta tornare sul mercato per trovare un nuovo esterno.