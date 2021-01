Callejon: “Napoli è casa mia e sarà bello tornare ma ora difendo i colori della Fiorentina”

A pochi minuti dalla partenza per Napoli, ai social della Fiorentina ha parlato l’ex di turno, José Callejon: “Mi porto dietro il ricordo di quei 7 anni meravigliosi che ho vissuto a Napoli, è stata casa mia, la gente, i compagni, gli allenatori voglio bene a tutti quanti. Sarà un’esperienza un po’ strana ma sono contento di tornare, di ritrovare i miei ex compagni ed uno stadio che ora non si chiama più San Paolo. Questo però è il calcio, è lavoro e loro capiranno che ora difendo questi colori per cui speriamo di fare una bella partita”.

