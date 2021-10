Callejon nonostante tutto: lo spagnolo quasi senza concorrenza e resta favorito su Sottil

Tornerà dal primo minuto Saponara nel match di domani con lo Spezia e con Vlahovic ovviamente da centravanti resterà il classico unico dubbio, relativo al terzo ‘attaccante’, quello sulla fascia destra. E il favorito resta come sempre José Callejon, uno dei più criticati e sicuramente il più deludente di questo avvio di stagione. Favorito anche perché da quel lato, soprattutto senza Gonzalez, la Fiorentina altri interpreti non li ha, considerando Sottil più adatto alla fascia mancina. E allora, salvo adattamenti particolari di Italiano, la strada per l’ennesima occasione di rilancio per lo spagnolo sembra tracciata.