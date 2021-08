Callejon piace alla Lazio e soprattutto a Sarri. Lo spagnolo in uscita dalla Fiorentina?

Callejon alla Fiorentina, un matrimonio nato nell’ultimo giorno di mercato della scorsa estate. Lo spagnolo non ha mai brillato in maglia viola e anche la partita di ieri non ha fatto eccezione. La Fiorentina sarebbe disposta a venderlo e c’è chi, dall’altra parte, sarebbe disposto a comprarlo.

Come si legge sulle colonne de La Stampa, il ds della Lazio Igli Tare lavora per un centrocampista (Basic o Torreira) e un esterno alto. Davanti il jolly, graditissimo a Sarri, può essere Callejon. Lo spagnolo tornerebbe così a lavorare con uno dei suoi maestri ai tempi del Napoli.