Callejon: “Quello che mi chiederà Iachini io lo farò. Spero di ripetere qui a Firenze quello che ho fatto a Napoli”

Da poco è iniziata la conferenza stampa di presentazione di Jose Maria Callejon, nuovo acquisto della Fiorentina. Queste le sue prime parole: “Intanto voglio ringraziare tutti per l’accoglienza. Sono pronto e sono a disposizione del mister e della squadra. Ho 33 anni e sono già maturo, questo credo sia buono per me e per la squadra. Mi sto allenando duramente per esordire il prima possibile. Al Napoli non ho mai giocato nel 3-5-2. Se devo fare l’esterno di centrocampo lo farò, se devo fare la punta lo farò. Come ho già detto. Sono a disposizione di Iachini. Spero di fare tanti gol qua a Firenze. A Napoli ho segnato molto e ho vissuto anni molto belli”.

