Callejon titolare nonostante una forma fisica insufficiente. Ma la scelta di Prandelli ha una motivazione ben precisa

Tra le più grandi delusioni di questo inizio di campionato c’è Josè Maria Callejon. Tuttavia in difesa del nuovo acquisto della Fiorentina possiamo tirare in ballo il contagio da covid-19, che lo ha tenuto fuori a lungo intaccandone la forma fisica.

Contro il Milan, infatti, è apparso pesantemente fuori condizione tanto che Prandelli lo ha sostituito all’intervallo. Già vederlo dall’inizio aveva sorpreso un po’ tutti, ma il motivo può essere facilmente intuibile. L’allenatore della Fiorentina pensa che per farlo tornare in forma l’unico modo sia metterlo in campo, magari dosandone il minutaggio.

Scelta ponderata e condivisibile quella di Prandelli, che peraltro non gode di chissà quali alternative in quel ruolo se vuole usare il modulo 4-2-3-1. Callejon non è Chiesa, nelle sue dichiarazioni ma anche nel rendimento. Però può e deve essere comunque un valore aggiunto di questa Fiorentina, che in un simile momento di smarrimento ha più che mai bisogno dei suoi giocatori di maggiore qualità.