Callejon un anno dopo: da oggetto misterioso a pedina da rivalorizzare

Dopo più di un anno ormai in maglia viola l’esterno José Maria Callejon continua ad essere un oggetto più che mai misterioso. Nella scorsa stagione lo spagnolo è stato utilizzato con il contagocce e sempre fuori ruolo. Quest’anno invece, giocando sempre, ha inciso soltanto una volta con un assist per Vlahovic da subentrante contro lo Spezia. Un po’ poco per un giocatore dal quale tutto l’ambiente pretende di più visti i suoi trascorsi con la maglia del Napoli.

A ragion veduta verrebbe da dire che nella scorsa stagione Beppe Iachini forse non aveva tutti torti a non volerlo schierare nel tridente d’attacco per ostinarsi con il 3-5-2, pur osandolo a volte come seconda punta da titolare o come attaccante aggiunto.

Ma con Italiano in panchina è cambiato tutto, e gli esterni rappresentano il fulcro del gioco viola. Ragion per cui serve che le pedine a disposizione siano funzionali alla causa e offrire un contributo importante in ogni partita.

Il Callejon di Napoli appare sempre più come un lontano ricordo, ma l’esperienza e l’intelligenza tattica del giocatore non può essere messa da parte. Chissà che, a forza di giocarle tutte a differenza dell’anno scorso, il giocatore viola non possa ritrovare all’improvviso quello smalto dei tempi passati e rivelarsi quel valore aggiunto che Italiano vorrebbe e per il quale continua a puntarci.