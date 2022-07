Conclusa la sua avventura con la Fiorentina e iniziata quella con il Granada, Josè Maria Callejon ha rilasciato le prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club spagnolo: “Sono contento ed emozionato per questa avventura. La affronto con tanta responsabilità e darò il massimo per riportare il club dove merita. Torno a casa e spero di dare il meglio di me per far felice la gente e tutti i nostri tifosi”.