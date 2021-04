Callejon via dalla Fiorentina? In Spagna ci sono ancora estimatori

Il futuro di Josè Maria Callejon sarà ancora alla Fiorentina? Molto dipenderà dalla scelta del futuro dell’allenatore, ma l’ex giocatore del Napoli continua ad avere estimatori in Spagna. Secondo quanto riportato da Gol Digital, il calciatore iberico interessa ancora al Granada, che ci aveva provato sia la scorsa estate che nell’ultima sessione di calciomercato invernale.

Il club andaluso, autore di una grande stagione (ottavo posto ne LaLiga ed eliminato ai quarti dal Manchester United in Europa League), potrebbe fare un nuovo tentativo per Callejon al termine della stagione. Da valutare quale potrebbe essere la risposta della Fiorentina: come detto, fondamentale sarà il parere del nuovo tecnico viola.