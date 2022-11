Calori va controcorrente: “Se mi aspettavo qualcosa di più dalla Fiorentina? Questa squadra arriverà in cima”

L’ex difensore e allenatore aretino Alessandro Calori ha parlato in un’intervista a Tuttomercatoweb del particolare momento della Fiorentina, non dicendosi preoccupato della situazione attuale in classifica e dell’inizio stentato di stagione. Sentite cosa ha detto piuttosto:

“Se ci si aspettava qualcosa in più dalla Fiorentina? I Viola hanno iniziato un percorso con dei calciatori nuovi e le idee adesso sono ben chiare: arriverà tra le prime squadre“.

Un parere sicuramente discostato da quelli degli altri addetti ai lavori, che invece non ritengono questa Fiorentina in grado di giocarsi le sue carte contro le big come nelle passata stagione.