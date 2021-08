Calvarese alla moviola, Ziliani: “Chiamare lui, è come chiamare Weinstein a dirigere un collegio di educande”

Gianpaolo Calvarese sbarca in tv per la Champions League: come reso noto da Amazon, sarà nell’organico di Prime Video e farà la moviola dallo studio nelle partite di Champions League. Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha commentato la notizia tramite il suo account Twitter: “Chiamare Calvarese a fare la moviola è come chiamare Weinstein a dirigere un collegio di educande. (Non c’è limite al peggio)“.