Calvarese: “Marcenaro sarà tenuto lontano dai riflettori per un po’ di tempo”. Intanto sarà quarto uomo al Franchi

L’ex arbitro di Serie A Gianpaolo Calvarese ha scritto un articolo per CalcioeFinanza.it, in riferimento al caos accaduto nella gara tra Juventus e Salernitana. Questa la sua posizione sull’arbitro Marcenaro, direttore dell’incontro:

“L’AIA ha già specificato che non si tratta, nella fattispecie, di un vero e proprio errore arbitrale, in quanto il VAR non aveva a disposizione tutte le immagini e i video riferibili alla posizione di Candreva. Difficilmente quindi Marcenaro verrà fermato, ma verosimilmente verrà tenuto lontano dai riflettori almeno per un po’ di tempo. Lontano dai match di cartello”.

Intanto Marcenaro è stato designato come quarto uomo in Fiorentina-Hellas Verona, partita in programma al Franchi domenica.