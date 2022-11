Calvarese: “Senza intervento di Rebic, Terracciano avrebbe preso il pallone per cui Sozza doveva rivederlo al Var”

Di parere discordante rispetto a Marelli è un altro ex arbitro come Gianpaolo Calvarese, che ha analizzato così il gol del 2-1 ed il presunto fallo di Rebic su Terracciano:

“La domanda fondamentale a cui rispondere, in un caso come questo, è: il portiere, senza l’intervento di Rebic, sarebbe riuscito a intercettare il cross? In questo caso sembra di sì, il che avrebbe dovuto portare Sozza a rivedere l’episodio al monitor e a fischiare il fallo in favore della Fiorentina, annullando chiaramente il gol del 2-1. Un altro elemento di rilievo è che il portiere sta saltando all’interno della propria area di porta. Non c’è dubbio che anche Rebic salti inizialmente con l’obiettivo di prendere il pallone, ma successivamente colpisce fallosamente le braccia alte di Terracciano che sta per intercettare la palla”.