Camano: “Borja Valero ha rifiutato tanti soldi per tornare alla Fiorentina. Amrabat? Giocare in Nazionale è diverso. Su Mayoral…”

Alejandro Camano, agente storico di Borja Valero ed attuale procuratore fra gli altri di Lautaro Martinez e Achraf Hakimi, a Radio Bruno ha affrontato diversi aspetti di casa viola. L’agente ha parlato anche di Amrabat: “Il Marocco sta crescendo da molti anni, è una squadra con giocatori di qualità che militano tutti in Europa. Il tecnico ha vinto la Champions africana di recente. Amrabat? Credo che la Fiorentina con questo giocatore abbia un elemento di alta qualità, adesso però lui sta rendendo molto nel contesto del Mondiale, con la Nazionale, ma giocare con la squadra è un’altra cosa. Bisognerà cercare di portare in viola la sua felicità in Nazionale”.

Prosegue Camano: “Borja Valero non voleva lasciare la Fiorentina, è tornato anche a 35 anni rifiutando l’Arabia. Lui è voluto tornare nella sua città, si sente fiorentino. Difficile poter far prevalere l’aspetto economico quando di mezzo c’è il cuore. Per un giocatore l’appartenenza ad una città e ad una squadra è importante. Io ho sempre rispettato le volontà del giocatore sotto questo aspetto. Il cuore è molto importante nelle scelte”.

Infine ha concluso: “Mercato viola? La Fiorentina ha di fronte un mercato complicato. Non è facile la riparazione a causa delle alte valutazioni dei giocatori. Non sarà facile soddisfare i tifosi. In passato a Borja Mayoral sarebbe piaciuto molto venire a Firenze. Il Real Madrid però controllava la situazione ed il ragazzo era in prestito alla Roma. Non abbiamo trovato un accordo. Oggi la mia agenzia ha dei giocatori molto interessanti nella squadra B del Real che potrebbero far bene in Italia. Si tratta dell’uruguaiano Rodriguez, Arribas, Dotor, Villar e Martin“.