Cambia il format della Supercoppa italiana? Un’offerta monstre dall’Arabia Saudita e… una chance in più per la Fiorentina?

L’Arabia Saudita ha deciso di presentare un’enorme offerta alla Serie A per confermare l’accordo sulla Supercoppa italiana. Secondo Milano Finanza, la proposta sul tavolo è di 138 milioni di euro. Il rinnovo prevede una durata di sei anni, fino al 2028/29, per un corrispettivo di 23 milioni netti a stagione.

L’offerta aumentata è frutto soprattutto di quello che dovrebbe essere il nuovo format del torneo con quattro squadre, sulla falsa riga di quello organizzato da La Liga spagnola. Parteciperebbero le prime due classificate in Serie A e le due finaliste della Coppa Italia. In un torneo che si comporrebbe dunque di tre partite, due semifinali e una finale. Una chance in più -se vogliamo- anche per squadre come la Fiorentina (che nella scorsa Coppa Italia si è fermata in semifinale) che col format attuale mancano dall’appuntamento della Supercoppa da più di vent’anni.