Cambia il pubblico ma Ribery fa il bis a San Siro: gli applausi nerazzurri al fuoriclasse della Fiorentina

Era già accaduto l’anno scorso, quando trascinò la Fiorentina al successo contro il Milan, è successo anche ieri sera, stavolta contro l’Inter: Franck Ribery si è preso una bella dose di applausi da parte del pubblico milanese, che ha riconosciuto il valore del fuoriclasse francese al momento della sostituzione. E in entrambi i casi la Fiorentina stava conducendo nel punteggio: l’anno scorso avanti per 3-1, risultato poi finale, ieri per 3-2, prima purtroppo della rimonta interista. Nel settembre 2019 a San Siro c’erano decine di migliaia di persone ad applaudire, ieri tristemente solo mille ma il concetto è lo stesso: Ribery ha dato il bis alla scala del calcio, peccato non sia servito a conquistare i tre punti.

