Cambia la regola sui falli di mano e Rizzoli cita la Fiorentina: “Un gol come quello di Ibra a Firenze non sarà più annullato”

Inizia la Serie A e dovrebbe scattare anche una nuova stagione per quanto riguarda i falli di mano, puniti un po’ meno severamente. A La Gazzetta dello Sport il designatore Rizzoli ha citato un gol in particolare, quello di Ibrahimovic segnato al “Franchi” ma annullato per un tocco col braccio dello svedese: “Non vedremo più gol annullati come quello di Ibra a Firenze. Conta l’immediatezza. Un esempio? Veretout in Roma-Samp verrebbe ancora annullato, non c’è nulla tra il tocco di Perez e il suo tiro, quello di Ibra no. Rigori? L’augurio è che se ne fischino di meno: vorrebbe dire che si interpretano meglio contatti valutati in maniera troppo leggera e che i giocatori capiscano che un contatto non equivale a un rigore”.

