Cambia l’ordine degli allenatori ma il risultato per Amrabat non cambia: missione recupero per il marocchino

L’ultima da titolare per Sofyan Amrabat risale allo scorso 7 marzo, ormai quasi un mese fa, nella sfida della disperazione con il Parma dove alla Fiorentina non erano rimasti più centrocampisti. Nel finale dell’ultima reggenza Prandelli invece il marocchino era finito ai margini, ufficialmente per problemi fisici alla schiena, salvo poi rispondere alla chiamata della Nazionale, con cui è anche sceso in campo. E ieri, al ritorno del campionato e con Iachini nuovamente in panchina, il trend è proseguito, con Amrabat in panchina e subentrato solo negli ultimi istanti di partita. La missione del tecnico è sicuramente quella di recuperare il calciatore, visto l’investimento e le ‘strane’ esclusioni dell’ultimo mese, magari già dalla prossima sfida con l’Atalanta dato che mancherà Pulgar per squalifica.