Cambiano anche le date del mercato estivo: una sessione più corta per le manovre della Fiorentina e degli altri club di Serie A

Data la situazione di emergenza attuale anche nel calcio per la pandemia da Covid-19, il mercato estivo va verso lo slittamento. La Serie A potrebbe iniziare infatti il 2 maggio anziché il 3 aprile. A riferirlo La Nazione, precisando come sia quasi del tutto improbabile che sia il prossimo primo luglio sia il giorno in cui si potranno iniziare a ufficializzare trasferimenti, acquisti, cessioni, prestiti o riscatti. La Lega sembra infatti intenzionata a rinviare di almeno un mese l’apertura della sessione estiva riservata alle trattative. L’ipotesi dell’inizio della sessione è quella del primo di agosto con chiusura non dopo due mesi, ma un mese e mezzo più tardi, indicativamente intorno alla metà di settembre. La Fiorentina, nella persona del ds Daniele Pradè e del dg Joe Barone, è comunque intanto di libera di poter programmare le sue future strategie e trattative a seconda di quale potrà essere la data ufficiale dell’inizio del calciomercato.