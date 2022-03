Cambiare sempre per non cambiare mai: I numeri della Fiorentina di Italiano

Dall’inizio della stagione ad oggi, Italiano ha sempre cambiato la formazione titolare della Fiorentina. Trentadue formazioni diverse per altrettante partite, destinate a diventare trentatré nella gara di domenica contro il Bologna. La certezza, come si legge su La Nazione, è che tolto pochissimi giocatori non esistono titolarissimi nello spogliatoio viola.

I cinque giocatori che hanno trovato più spazio finora sono Biraghi, Milenkovic, Terracciano, Bonaventura e Torreira. Nelle ultime settimane, inoltre, a sovvertire le gerarchie difensive ci ha pensato Igor, che è riuscito a scalzare Quarta.

Da Rosati a Kokorin, nessun giocatore è rimasto indietro e tutti hanno trovato spazio. Nel giro della rotazione, infine, sono entrati anche i baby della Fiorentina Primavera, con i debutti di Bianco e Distefano.