Cambiaso: “Il Bologna si è interessato subito e prima di tutti a me. L’operazione con la Juventus è stata velocissima”

Andrea Cambiaso, giocatore accostato anche alla Fiorentina in questo mercato, ha parlato in occasione della presentazione al Bologna: “L’idea di Allegri e della Juventus era quella di mandarmi in prestito, quindi è stata una chiacchierata veloce. L’operazione è stata semplice con il Bologna, che si è interessato subito e prima di tutti. Bologna è una grande piazza e voglio affermarmi anche qui”.

Parole che non lasciano spazio a dubbi in merito all’evolversi della vicenda. Il Bologna si era interessato fin da subito a Cambiaso, eludendo l’interesse della Fiorentina che dal canto suo aveva già deciso di puntare su Biraghi e Terzic per la fascia sinistra.