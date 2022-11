Cambiasso: “Rivedere Batistuta mi ha commosso. E’ stato un idolo e la mia adolescenza è stata contraddistinta dalle gioie che ha saputo darci”

Gabriel Omar Batistuta ha segnato un’epoca. E’ stato idolatrato non solo dai tifosi della Fiorentina, ma anche da tantissimi sostenitori, giovani ma non solo, in Argentina.

Tra questi anche l’ex centrocampista dell’Inter, Esteban Cambiasso, anch’egli presente a Doha in questi giorni per seguire il Mondiale dal vivo al pari di Bati-gol: “Rivedere Batistuta mi ha commosso – ha detto a ESPN – perché sappiamo il problema che ha avuto. Per me è stato ed è un idolo, non voglio ricordargli che è più grande di me, ma la mia infanzia e la mia adolescenza sono state contraddistinte dalle gioie che ha dato a me e a tutti gli argentini”.