Cambio di format storico per la Champions: Ilicic e gli altri se la giocheranno in una final eight a Lisbona

Tra le manifestazioni da aggiustare per completare la stagione ci sono anche le coppe europee, che la Uefa sta decidendo dove e quando fissare: per la Champions League la strada sembra ormai tracciata. Ci sarà una final eight in sede unica, al posto del classico andata e ritorno prima della finale, che era prevista a Istanbul e che sarà spostata invece a Lisbona. Non è ancora finita quindi l’avventura per Josip Ilicic e la sua Atalanta, che proprio a poche ore dallo stop per il Covid aveva battuto il Valencia per 4-3 qualificandosi per i quarti di finale. Un match che ha lasciato il segno per mille motivi, soprattutto extra calcistici.

