Cambio di programma Commisso: Il presidente della Fiorentina lascia Firenze e se ne torna a casa

In un primo momento, Rocco Commisso, sembrava essere intenzionato a seguire la Fiorentina anche nella trasferta dell’Olimpico contro la Roma. In realtà il presidente viola ha lasciato Firenze e l’Italia in anticipo rispetto a questo programma e anche in gran segreto.

Ragioni di lavoro. Il numero uno gigliato ha preso un volo privato, con partenza da Pisa, ed è tornato negli States ad occuparsi della propria azienda, la Mediacom. Stavolta senza lasciare dichiarazioni di sorta. Con lui è anche partita la moglie Catherine, mentre il figlio Joseph è rimasto nel capoluogo toscano.

Difficile prevedere al momento quando potrà tornare nuovamente in Italia.