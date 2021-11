Cambio di programma per Munteanu: l’attaccante della Fiorentina chiamato dall’Under 21

Cambio di programma per l’attaccante della Fiorentina Primavera, Louis Munteanu. Inizialmente convocato nella Nazionale Under 20 della Romania, nelle ultime ore la Federcalcio locale ha annunciato che il classe 2002 è stato chiamato in Under 21.

Prenderà il posto di Jovan Markovic, che come annunciato dalla Federcalcio locale ha dovuto dare forfait a causa di problemi personali. La punta di Alberto Aquilani sarà di scena mercoledì 16 novembre alle 18:30 contro l’Italia Under 21, al Benito Stirpe di Frosinone.