Cambio di programma per Toci: il bomber di Aquilani lascia l’U21 per… l’Albania di Reja

Era stato inizialmente convocato in U21, come nelle precedenti chiamate, ma per Eljon Toci si prospetta adesso una grande occasione. A causa dell’infortunio di Uzuni, il ct albanese, vecchia conoscenza del calcio italiano, Edoardo Reja ha deciso di far salire di livello il bomber della Primavera viola.

L’attaccante di Aquilani si aggregherà quindi alla Nazionale maggiore per la prima volta nella sua carriera. Ad attenderlo le gare di Nations League contro Israele e Islanda, in cui il classe 2003 della Fiorentina spera di fare il suo esordio con l’Albania dei “grandi”.