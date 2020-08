Cambio di rotta per Vlahovic: non parte e resta alla Fiorentina. Rinnovo in arrivo per lui

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport viene fatto il quadro sull’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic. La giovane punta è stata contesa fin dai giorni scorsi dal Lipsia all’estero e dal Verona in Italia. Ma, alla fine, il presidente Rocco Commisso e i suoi collaboratori hanno deciso di cambiare rotta. Dusan Vlahovic l’attaccante resterà a disposizione di mister Iachini. Quindi niente anno in prestito per lui. Il giocatore completerà il suo percorso di maturazione con la maglia gigliata e prossimamente dovrebbe allungare di un altro anno il suo contratto che lo lega alla Fiorentina. La scelta di confermare il giovane centravanti serbo è stata naturalmente condivisa con il tecnico Iachini. Kouamé, Ribery e Vlahovic saranno i punti fermi dell’attacco della Fiorentina, resta da capire che faranno Chiesa e Cutrone dato che Iachini sembra intenzionato di voler disporre di almeno cinque pedine per il reparto offensivo.

