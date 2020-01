Cambio d’orario per Fiorentina-Brescia, prevista inizialmente per l’8 marzo alle ore 15. Si giocherà infatti all’ora di pranzo. Appuntamento quindi per le 12:30 tra i viola e le rondinelle. Il cambio d’orario è frutto dello spostamento dell’impegno dell’Inter, impegnata tre giorni prima in Coppa Italia. Inter-Sassuolo verrà disputata alle 15.00 dello stesso giorno.