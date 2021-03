Camolese: “Fiorentina? Singolarmente è forte, insieme i giocatori non si sono espressi da squadra. Ribery può insegnare tanto”

Il noto allenatore Giancarlo Camolese ha parlato a Lady Radio della Fiorentina: “Presa singolarmente è una squadra forte, penso in particolare ad un reparto come il centrocampo, in cui c’è Castrovilli. Ma i giocatori insieme, non sono riusciti ad esprimersi come squadra dall’identità ben definita”.

E ancora: “Ci sono ancora undici partite, quindi aspetterei a dare giudizi definitivi, magari possono rendersi protagonisti di un ottimo finale di stagione”.

E su Ribery: “E’ un campione, bisogna vedere anche quali sono le sue reali condizioni fisiche e le sue aspettative. Uno come lui può insegnare tanto ai più giovani e quando sta bene può ancora fare la differenza.