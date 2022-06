Camolese: “Quest’anno Toci ha fatto molto bene: per il futuro… Asslani? E’ stato messo nelle condizioni per esprimersi al 100%”

Giancarlo Camolese, ex direttore tecnico della Federcalcio dell’Albania, è stato intervistato da TuttoMercatoWeb sui giocatori, in particolare i giovani, che ha visto passare dalla nazionale. Si è soffermato, tra questi, anche su un giocatore della Fiorentina Primavera:

“Un giovane di prospettiva è Eljon Toci, centravanti della Primavera della Fiorentina che quest’anno ha fatto molto bene, è stato convocato in Under 19 e ha fatto un ottimo torneo Under19 contro Francia e Serbia. E’ migliorato molto con i viola e va tenuto d’occhio per il futuro“.

Poi un commento sull’oggetto del desiderio di molte big italiane: “Asslani è molto giovane, un 2002 ma lo convocammo presto in Under21. Col passare del tempo il ragazzo e l’Empoli hanno fatto la loro parte e ora in effetti è uno dei pezzi più pregiati del mercato. E’ un ragazzo applicato, ha grandi qualità ed è migliorato molto. L’Empoli ha saputo tenerlo in prima squadra, con un tecnico capace come Andreazzoli e poi lo ha fatto diventare titolare. Un ragazzo che ha qualità, in questo caso, viene messo nelle condizioni per esprimerle al cento per cento”.