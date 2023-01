Campagne fallimentari?

Senza ombra di dubbio questi sei mesi confermano che la dirigenza gigliata, come scrive Calciomercato.com, nonostante tutti gli elogi estivi, abbia totalmente sbagliato le ultime campagne acquisti. Gollini, tra gli artefici del secondo posto nel girone di Conference League, è già con le valigie in mano. Ikonè, nonostante una crescita rispetto ai primi mesi, ancora non incide come sperato.

Dodo, protagonista in negativo della serata di Roma, che a questo punto della stagione non ha neanche dato l’idea di poter riuscire a ripagare l’investimento di 18 milioni fatto dal club in estate. Senza parlare dell’ormai acclarata impalpabilità di Luka Jovic: la versione è so non solo una controfigura di quella tedesca, e il ragazzo sembra essere tutt’altro che inserito nel progetto tecnico di Italiano.