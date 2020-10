Campione dentro e fuori dal campo: un ex attaccante della Fiorentina torna a far parlare di sé in Inghilterra

Tanti tifosi viola non lo ricordano con affetto a causa del suo addio turbolento alla Fiorentina, non si può dire che però Mohamed Salah sia stato uno dei calciatori più forti passati dalla Firenze in questi ultimi anni. Grandi azioni sia in campo che fuori per l’attaccante egiziano, che in Inghilterra torna a far parlare di se per un episodio avvenuto qualche notte fa. Come raccontato direttamente dalla vittima, un senzatetto inglese di nome David Craig, Salah lo avrebbe aiutato mentre dei ragazzini si stavano prendendo gioco di lui. Dopo averli allontanati il calciatore avrebbe donato 100 sterline all’uomo, ancora incredulo da quanto successo.

