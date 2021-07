Felice Canclini, assessore allo Sport di Moena, intervistato da Lady Radio ha fatto il punto della situazione per quanto concerne l’amichevole di oggi pomeriggio ma non solo: “Sono stati scaricati solo 200 green pass, molti si chiedono come fare me, ma in questi giorni il bilancio penso sia positivo”.

Su un’eventuale ‘permanenza’ della Fiorentina a Moena anche per le prossime estati ha aggiunto: “Contiamo di rinnovare l’accordo con la Fiorentina e proseguire ancora per tanti anni”.