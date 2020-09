Candreva ora è lontanissimo dalla Fiorentina: il presidente di un’altra squadra italiana è a Milano per chiudere la trattativa

Nei giorni scorsi il nome di Antonio Candreva era stato accostato alla Fiorentina, in una corsa a due con la Sampdoria che sembrava altrettanto interessata al giocatore. Un duello che, come riporta l’agenzia di stampa ANSA, sta per conoscere la vittoria dei blucerchiati. Il presidente Massimo Ferrero, infatti, si trova a Milano per chiudere la trattativa sulla base di 2,5 milioni di euro. Al giocatore, invece, andranno 1,5 milioni a stagione per tre anni. Manca solo l’ok del diretto interessato, poi Candreva sarà un nuovo giocatore della Sampdoria.

